الاتحاد الإفريقي يجدد دعمه لسلمان آل خليفة

جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعمه للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) رغم مزاعم منافسه جياني إنفانتينو حول قدرته على الحصول على أكثر من نصف أصوات إفريقيا في التصويت الذي سيجري يوم الجمعة المقبل.

وكان إنفانتينو الذي من المتوقع أن يمثل التحدي الأكبر أمام الشيخ سلمان لخلافة سيب بلاتر قال أمس الاثنين إنه سيحصل على نصف أصوات إفريقيا رغم دعم اتحادها القاري لمنافسه.

وقال الاتحاد الإفريقي للعبة الثلاثاء "موقف الاتحاد الإفريقي معلن منذ الخامس من فبراير في كيجالي، ولن نصدر مزيدا من التعليقات بشأن فرص المرشحين والتوقعات".

وقرر الاتحاد الإفريقي في اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة الرواندية هذا الشهر تأييد الشيخ سلمان في سباق انتخابات الرئاسة بعد أسابيع من توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الآسيوي الذي يترأسه الشيخ سلمان.

ورغم ذلك فإن القرار ليس ملزما لأعضاء الاتحاد الإفريقي البالغ عددهم 54 عضوا والذين لم يلتزموا عادة بقرار الاتحاد القاري في الانتخابات السابقة.

وقال إنفانتينو الأمين العام للاتحاد الأوروبي للعبة خلال زيارة لجنوب افريقيا أمس "اعتقد أنني سأحدث تأثيرا في افريقيا. اعتقد أنني سأحصل على أكثر من نصف أصوات افريقيا".

وأضاف "الاتحاد الافريقي لا يمكنه تأييدي لكنني واثق في امتلاكي لعلاقات شخصية مع رؤساء اتحادات لكسب ثقتهم. زرت العديد من الدول وقضيت وقتا في مختلف اتحادات كرة القدم أكثر من أي مرشح آخر".

وزار إنفانتينو العديد من الدول الافريقية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لكنه نال تأييدا رسميا واحدا فقط من دولة جنوب السودان وهو ما سارع الاتحاد الافريقي للعبة للتنصل منه عبر موقعه على الانترنت.

وقال سوكيتو باتل نائب رئيس الاتحاد الافريقي "كل من يحاولون هدم الوحدة والتماسك وهما من السمات المميزة دوما في أسرة الكرة الافريقية سيخيب مسعاهم وسيكتب لهم الفشل".