الزمالك ينتزع فوزاً صعباً من الاتحاد السكندري

انتزع فريق الزمالك فوزا بشق الانفس امام ضيفه الاتحاد السكندري 2 / 1 خلال المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت الاثنين.

وقلص الزمالك الفارق بينه وبين الأهلي، المتصدر، إلى نقطتين بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني علما بان الأهلي قد يعيد الفارق لخمس نقاط إذا فاز على المصري الثلاثاء.

وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم الزمالك بهدف سجله إيمانويل مايوكا في الدقيقة السابعة وتعادل عاشور الأدهم للاتحاد السكندري في الدقيقة 21 قبل أن يسجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني على التوالي للزمالك بينما تعد هذه الخسارة هي السادسة للاتحاد السكندري على التوالي.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب ومالت كفة السيطرة للزمالك الذي بادر بشن هجمات متتالية على مرمى الاتحاد أسفرت عن هدف في الدقيقة السابعة عندما لعب محمود عبد المنعم كهربا كرة بينية لأيمن حفني داخل منطقة جزاء الاتحاد مررها بعرض الملعب لمايوكا الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها داخل المرمى.

بعد الهدف دخل فريق الاتحاد السكندري في أجواء المباراة وبادل الزمالك للهجمات بعدما تخلى عن حذره الدفاعي وكاد ان يعادل النتيجة في الدقيقة 14 عندما لعبت الكرة من ضربة حرة داخل منطقة الجزاء قابلها محمد سمير بضربة رأسية لكن جنش حولها لضربة ركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 21 أحرز الاتحاد السكندري هدف التعادل عن طريق عاشور الأدهم والذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس محمود جنش.

وبعد هدف التعادل انكمش فريق الاتحاد دفاعيا واعتمد على شن الهجمات المرتدة في الوقت الذي كثف فيه الزمالك من هجماته حتى تمكن من احراز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط عندما مرر أيمن حفني كرة بينية لكهربا في الناحية اليمنى من داخل منطقة الجزاء ليسددها كهربا على يسار الهاني سليمان حراس الاتحاد ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية هذا الشوط.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من الزمالك وسط ارتباك من جانب لاعبي الاتحاد السكندري.

وفي الدقيقة 48 توغل حازم إمام من الناحية اليمنى ولعب كرة عرضية لحظة خروج الهاني سليمان من مرماه لتصطدم بقدم أحد مدافعي الاتحاد وغيرت اتجاهها ليرتقي إليها كهربا الذي قابلها بضربة رأسية لكن عمرو نبيل، مدافع الاتحاد، أنقذها قبل أن تعبر خط المرمى.

تراجع بعدها الزمالك لوسط ملعبه خاصة بعدما نشط فريق الاتحاد السكندري بحثا عن احراز هدف التعادل الذي كاد أن يأتي في الدقيقة 72 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى على حدود منطقة الجزاء فشل محمد كوفي مدافع الزمالك في ابعادها ليحصل عليها هيرمان كواو مهاجم الاتحاد الذي سددها بقوة لحظة خروج جنش من مرماه لكن تصويبته اصطدمت بالعارضة.

وأنقذ جنش فريقه من فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 78 عندما لعبت الكرة من ضربة حرة من الناحية اليمنى لمست راس حمادة طلبة ليقابلها يوسف إبراهيم اوباما بضربة رأسية أنقذها جنش بصعوبة.

وعلى عكس سير اللعب كاد باسم مرسي أن يضيف الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 84 عندما مرر كهربا الكرة بعرض الملعب لباسم مرسي، داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان بسنتيميترات قليلة.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة بضغط هجومي مكثف من الاتحاد في محاولة لإحراز هدف التعادل وسط دفاع مستميت من الزمالك حتى اطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز الزمالك 2 / .1