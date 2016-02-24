الأهلي يجمع غالي ويول بعد 9 أعوام من حادثة "القميص"

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي مارتن يول لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لعبد العزيز عبد الشافي (زيزو) مدير قطاع كرة القدم بالنادي والذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت عقب رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى تدريب بورتو البرتغالي.

وكشف مجلس إدارة النادي ، في بيان مقتضب ، لم يوضح التفاصيل الكاملة للتعاقد أن يول سيصل القاهرة الأحد .

وأشار البيان إلى أن يول سيقود الفريق في مباراته أمام مصر المقاصة بالمرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري بما يعني أن مباراة الأهلي أمام بتروجت في المرحلة العشرين الأربعاء المقبل ، ستكون تحت قيادة زيزو فيما يتابعها يول من المدرجات للتعرف على إمكانيات فريقه الجديد.



وسبق لمارتن يول أن درب حسام غالي قائد الأهلي الحالي، إبان تواجدهما في توتنهام موسم 2006-2007، وحينها رمى حسام قميص النادي اللندني أمام أنظار يول، لتنتهي علاقة اللاعب المصري بأبيض لندن.

