فيفا يمنع الكويت وإندونيسيا من التصويت في الانتخابات

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال اجتماعها الأربعاء في زيوريخ استمرار إيقاف اتحادي الكويت وإندونيسيا على أن يعرض الأمر على المؤتمر العادي المقبل للفيفا المقرر في مكسيكو في مايو 2016.



وبحسب قوانين الاتحاد الدولي، لا يمكن النظر في رفع إيقاف أي دولة في مؤتمر غير استثنائي كما هو الحال بالنسبة إلى الجمعية العمومية المقررة بعد غد الجمعة المخصصة لاقرار الاصلاحات وانتخاب رئيس جديد، بل في مؤتمر عادي.



وبالتالي لن تتمكن الكويت واندونيسيا من التصويت بعد غد الجمعة، ما يعني بان البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم سيخسر صوتين كانا قد اعلنا دعمهما له.



وكان فيفا علق عضوية الاتحاد الكويتي بمفعول فوري في 16 اكتوبر الماضي بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية.



وادى قرار فيفا بايقاف الكويت الى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وكأس اسيا 2019 في الامارات، وقد اعتبر خاسرا لمباراته ضد ميانمار صفر-3 التي كانت مقررة في 17 نوفمبر الماضي، كما حال دون خوض فريقي القادسية والكويت نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بعد تأهلهما إليها.