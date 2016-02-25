متعب يبدد الشائعات ويعود إلى تدريبات الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

انتظم عماد متعب مهاجم الأهلي المصري في تدريبات الفريق الأحمر، الخميس، بعد غيابه خلال الأيام الماضية، بسبب إصابته بوعكة صحية.

وتغيب متعب عن تدريبات الأهلي خلال الأسبوع الجاري لإصابته بنزلة برد شديدة حالت دون المشاركة في استعدادات فريقه لمواجهة بتروجيت بالدوري المصري.

وأشارت العديد من الأنباء إلى أن غياب متعب عن التدريبات يأتي لغضبه بسبب استبعاده من المباريات.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت في الثاني من مارس المقبل، ضمن منافسات المرحلة العشرين لمسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي، الذي يتربع على صدارة المسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه التقليدي الزمالك، صاحب المركز الثاني، للعودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية بتعادله أمام طلائع الجيش وغزل المحلة والمصري.