الأسكتلندي ماكليش يتولى رسمياً تدريب الزمالك

وقع الاسكتلندي أليكس ماكليش، المدير الفني الجديد للزمالك السبت، على عقود تدريب الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد السبت.

ومن المقرر أن يحصل ماكليش على راتب شهري قيمته 60 ألف دولار هو ومدرب الأحمال ومحلل الأداء اللذان سيعملان معه.

ومن المنتظر أن يتواجد المدير الفني الجديد في تدريب الفريق اليوم للتعرف على اللاعبين، وسيتواجد غدا في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق مع السكة الحديد أيضا.

ومن جانبه، أبدى ماكليش رغبته في التعاون مع فريق العمل بجهازه الجديد واللاعبين الذين سيكون لديهم فرصة كبيرة للنجاح إذا ما تكاتفوا.

وأشار ماكليش إلى أن طموحاته تتمثل في مساعدة الفريق واللاعبين وتطوير عقليتهم وزيادة قدرة استيعابهم لأفكاره والجوانب الخططية.

وأوضح أنه لم يكن متحمسا للعمل في مصر، ولكنه بعد جلسته مع وفد الزمالك تغيرت فكرته وشعر بالأمان في البلاد.

وأكد أن الإصرار والطموح سيكونان دافع اللاعبين والفريق في الفترة المقبلة للنجاح.

ووعد بأن يبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق مع الجهاز المعاون واللاعبين ليجعل الزمالك فريق متطور وناجح.

وأعرب الاسكتلندي عن سعادته بالتواجد في القاهرة مع تحد جديد له مع نادي الزمالك، الذي يعتبره أحد أكبر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح ماكليش أنه شعر من حديث رئيس النادي، مرتضى منصور، أن الأخير يحب النادي "رغم عدم فهمه لحديث رئيس القلعة البيضاء".

وشدد على أنه منذ وصوله للزمالك اتفق على تواجد محلل أداء مع الفريق، إضافة إلى فرد آخر سينضم للجهاز في دور مدرب الأحمال وتحدث بالفعل مع أحد المدربين وينتظر رده وفي حال عدم موافقته سيفاوض مدرب أحمال أخر.

وأكد أنه تعاقد مع نادي كبير ويسعى لتحقيق نتائج إيجابية لأنه مطالب بالنجاح.