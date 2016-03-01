مارتن يول: لولا عفو حسام غالي لما حضرت إلى الأهلي

أعرب الهولندي مارتن يول المدير الفني الجديد للنادي الأهلي عن سعادته بالقدوم الى مصر وتدريب فريق كبير له مكانته على المستويين المحلي والدولي مؤكدا أنه يمتلك تاريخا كبيرا في عالم التدريب حيث خاض 800 مباراة تأتي كمحصلة لمشواره مع الساحرة المستديرة وسيسعى لاستغلال خبرته في تحقيق الإنجازات مع بطل القرن.

ووقع يول على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف ليبدأ مشواره في قيادة بطل القرن عقب انتهاء مباراة الفريق أمام بتروجت في المرحلة العشرين للدوري الممتاز .

وأوضح يول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه الثلاثاء أنه يتطلع دائما لخوض تجارب فريدة ومن ثم تمسك بالحضور إلى القلعة الحمراء باعتبارها تجربة استثنائية نظرا لعراقة النادي الأهلي وتاريخه الكبير .

وتمنى المدرب الهولندي عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات مرة أخرى، وتزامن ذلك مع عودة البطولات والانجازات التي تحققت ابان عصر المدرب البرتغالي السابق مانويل جوزيه.

واشار الى أن محمود طاهر رئيس الأهلي رجل رائع ولعب دورا مع وكيل أعماله لإقناعه بالتعاقد مع الفريق .

وأضاف أنه كان يمتلك عرضين من مصر لكنه فضل الأهلي، فبعد أن خاض فترة طويلة من التفكير وقع الاختيار على الأهلي، لأن الجميع أخبره أن الأهلي لديه 40 مليون مشجع ، وسمع من أخرين أنهم 50 مليون أو 70 مليون داخل مصر وخارجها.

وقال يول : " لي الشرف أن اعمل في الأهلي، وضمن هذه المنظومة خاصة بعد الاستقبال الرائع لم يعد لدي أي عوائق لبدء العمل الان ".

وأكد أنه عندما تحدث مع الجهاز الفني وجدهم رائعين مثل أولاده، ثم داعب الهولندي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالنادي قائلا : "أما زيزو فقد وجدته مثل والدي " .

وكشف يول عن معاناته الكبيرة خلال رحلته للقدوم الى مصر مشيرا الى انه انتظر 8 ساعات كاملة في مطار أمستردام على أمل إصلاح عطل الطائرة الذي تسبب في إلغاء رحلته الأولى .

ثم تطرق يول للحديث عن أزمته الشهيرة مع قائد الفريق الاحمر حسام غالي، عندما كان لاعباً في توتنهام الانجليزي قائلا : " أنا من بدأت في اشراك حسام غالي في المباريات مع توتنهام وأنا من قمت باستبعاده من المشاركة واعلم انه سامحني على تلك الفترة والا ما كنت لأحضر للعمل بمصر " .

واوضح أنه تحدث مع حسام غالي 4 مرات قبل الموافقة على تدريب الأهلي، وتحدث مع احمد حسام ميدو مرة واحدة فقط ، مشدداً على أن الكرة المصرية والإفريقية سوف تضيف له الكثير في تاريخه بالساحرة المستديرة .

وأشار إلى أنه لا يستطيع التحدث في الخطط وطرق اللعب في وسائل الإعلام، مشددًا على أنه سيقدم كرة جيدة مثل التي اعتاد عليها جمهور الأهلي. وقال يول عن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للاهلي انه قدم كرة قدم جيدة مشددا على ان اسلوبه سيختلف كثيرا عن المدرب السابق .

وتحدث الهولندي عن أزمة الملاعب قائلا : " أعلم أن هناك أزمة بخصوص الملاعب، وأتمنى تغيير الوضع للأفضل ونلعب على أرضنا " .

ومن جانبه اكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي سيقود الفريق الاحمر خلال مباراة بتروجت بالدوري غدا باعتباره المدرب المؤقت ان التعاقد مع يول اضافة كبيرة للقلعة الحمراء نظرا للتاريخ الكبير للمدرب الهولندي.

واضاف زيزو خلال المؤتمر الصحفي أن مارتن يول شخصية تتسم بالخبرة والكفاءة مؤكدا أنه يثق في قدراته على النجاح مع الأهلي ، مشيرا إلى أن المدرب الجديد قادر على صناعة تاريخ جديد مع بطل القرن .

وأضاف أن الجهاز الفني المعاون ليول سوف يتكون من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومايكل ليند مان مدرب الأحمال واسامة عرابي مدرب عام ومحمد عبد العظيم مدرب مساعد وطارق سليمان مدرب حراس مرمي ومحمد أبو العلا اخصائي التأهيل، في الوقت الذي سيعود فيه زيزو للعمل كمدير لقطاع الكرة بالنادي عقب مباراة بتروجت .

وأشار إلى أن مارتن يول هو المسؤول عن فريق الكرة وهو صاحب توزيع المهام وله كافة الاختصاصات الفنية التي يراها .

وقال زيزو : " يول قادر على تحقيق طموحات جماهير الاهلي وحصد المزيد من الالقاب والبطولات " .