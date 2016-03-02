الأهلي يوقف نزيف النقاط بالفوز على بتروجيت

وضع الأهلي حدا لنزيف النقاط الذي ظل يطارده طوال المراحل الثلاث الماضية ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه بتروجيت في المرحلة العشرين للمسابقة الأربعاء.

وعزز الأهلي، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه الموسم الماضي، صدارته للمسابقة بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك (حامل اللقب) الذي يحل ضيفا على الإنتاج الحربي في المرحلة ذاتها غدا الخميس.

في المقابل، تجمد رصيد بتروجيت، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم، والأولى منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، عند 30 نقطة في المركز الثامن.

ولعب عبدالله السعيد دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدفي الأهلي في الدقيقتين 62 من ركلة جزاء، و.66

وأعاد الأهلي البسمة مجددا لجماهيره بهذا الفوز، بعدما شعرت بخيبة أمل عقب تعادله في مبارياته الثلاث الماضية بالمسابقة، علما بأن هذا هو الانتصار الأول للفريق الأحمر في المسابقة منذ تغلبه 2 / صفر على الزمالك في التاسع من الشهر الماضي.

وتابع المباراة من المدرجات المدرب الهولندي مارتن يول الذي تولى تدريب الأهلي مؤخرا خلفا للمدرب المؤقت عبدالعزيز عبدالشافي (زيزو).