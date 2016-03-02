الاتحاد الإفريقي يرفض نقل مباراة الزمالك ودوالا

تلقى مسؤولو نادي الزمالك المصري إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأربعاء برفض طلب نقل مباراة الفريق أمام يونيون دوالا الكاميروني في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا من مدينة دوالا، والمقرر إقامتها أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مارس الجاري.

وخاطب مسؤولو الزمالك الكاف لنقل المباراة من مدينة دوالا لوقوعها على بعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة الكاميرونية ياوندي مما سيتسبب في إرهاق كبير للبعثة إلا أن الكاف رفض نقل اللقاء إلى مكان قريب من العاصمة.

الجدير بالذكر أن الزمالك حدد يوم 20 مارس موعدا لمباراة الإياب أمام بطل الكاميرون على أن تقام باستاد بتروسبورت.