الانتاج الحربي يستقبل ماكليش بهزيمة قاسية

حقق الإنتاج الحربي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه 3 / 1 على الزمالك في المرحلة العشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم الخميس.

ورفع الإنتاج رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 38 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن المتصدر الأهلي.

وتقدم صلاح أمين للإنتاج في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل الزامبي إيمانويل مايوكا للزمالك في الدقيقة .27

ورغم لعب الإنتاج بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه لؤي وائل في الدقيقة 45 لحصوله على الإنذار الثاني، اضاف صلاح أمين ومحمود فتح الله الهدفين الثاني والثالث للإنتاج في الدقيقتين 72 و85 من ركلة جزاء.

وتعد تلك الخسارة هي الرابعة هذا الموسم للزمالك بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي ، وهذا الفوز الذي حققه الانتاج هو الأول في تاريخ مواجهاته المباشرة مع الزمالك بمختلف المسابقات.

وشهدت المباراة الظهور الأول للأسكتلندي أليكس ماكليش الذي تولى تدريب الزمالك مؤخرا.

وبدأت المباراة باستحواذ متبادل على الكرة، وشهدت الدقيقة الرابعة التصويبة الأولى في المباراة عن طريق علي عيد لاعب الإنتاج، الذي سدد من مسافة بعيدة المدى في يد أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك.

وجاءت الدقيقة 16 لتشهد الهدف الأول للإنتاج عن طريق صلاح أمين، بعدما تابع ركلة حرة مباشرة نفذها محمود فتح الله الذي سدد بقوة، عجز الشناوي عن الإمساك بالكرة لتسقط من يده وتتهيأ أمام أمين الذي لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

أسرع الزمالك من وتيرة لعبه وسيطر على مجريات المباراة تماما، ليسجل إيمانويل مايوكا هدف التعادل في الدقيقة .27

وتابع مايوكا تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى عن طريق محمد عادل جمعة، ليسدد ضربة رأس رائعة على يسار أمير عبدالحميد حارس مرمى الإنتاج الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه.

عاد الإنتاج الحربي لنشاطه الهجومي مرة أخرى، وسدد صلاح أمين من داخل المنطقة في الدقيقة 30 تصدى لها الشناوي بصعوبة بالغة، قبل أن يبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية كادت أن تسفر عن الهدف الثاني للإنتاج.

ونفذ أحمد مجدي الركلة الركنية من الناحية اليسرى ليتابعها أمين، الخالي من الرقابة، الذي سدد ضربة رأس مرت بجوار القائم الأيسر.

كثف الزمالك من هجماته قبل نهاية الشوط الأول من أجل خطف هدف التقدم، وطالب لاعبو الفريق الأبيض باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعدما لمست الكرة يد محمد فاروق داخل منطقة جزاء فريقه ولكن الحكم شريف رشوان أشار باستمرار اللعب.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع منعرجا في المباراة بعدما تلقى لؤي وائل لاعب الإنتاج البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مباغت من الإنتاج، وشهدت الدقيقة 46 مطالبة لاعبيه بالحصول على ركلة جزاء عقب سقوط محمد فاروق داخل المنطقة إثر كرة مشتركة مع معروف يوسف لاعب الزمالك.

ومن أول هجمة منظمة للزمالك في هذا الشوط، كاد محمود فتح الله أن يسجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 بعدما حاول إبعاد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق محمد عادل جمعة بطريقة خاطئة لترتطم الكرة في العارضة، قبل أن يبعدها الدفاع عن المنطقة الخطرة.

حاول الزمالك استخدام سلاح التسديدات بعيدة المدى أمام التكتل الدفاعي للإنتاج، ليسدد عمر جابر تصويبة من خارج المنطقة في الدقيقة 61 علت العارضة بقليل.

وأجرى الزمالك تبديله الأول في الدقيقة 66 بنزول محمود عبدالرازق (شيكابالا) بدلا من حازم إمام.

وأنقذ الشناوي الزمالك من تلقي هدف مؤكد بعدما أبعد الكرة من أمام محمد فاروق الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة .67

وأهدر ومحمود عبد المنعم "كهربا" فرصة مؤكدة للزمالك في الدقيقة 68 بعدما أبعد دفاع الإنتاج تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق عمر جابر بطريقة خاطئة لتتهيأ أمام كهربا الذي سددها مباشرة دون مضايقة من أحد ولكنه أطاح بها فوق المرمى وسط دهشة الجميع.

وواصل سوء الحظ ملازمته للزمالك بعدما تلقى مايوكا تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى بعدما كسر مصيدة التسلل التي نصبها مدافعو الإنتاج ليسدد الكرة ولكنها اصطدمت في القائم الأيسر في الدقيقة .69

وعلى عكس سير اللعب تماما، سجل صلاح أمين الهدف الثاني للإنتاج في الدقيقة .71

ومرر أحمد مجدي تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى إلى محمد فاروق الذي سددها ضعيفة لتتهيأ أمام أمين، الذي لم يبتعد سوى خطوات قليلة عن المرمى، ليسددها بسهولة داخل الشباك على يمين الشناوي.

وأجرى الزمالك تبديله الثاني في الدقيقة 73 بنزول باسم مرسي بدلا من كهربا، قبل أن يجرى الإنتاج تبديله الأول الاضطراري بنزول عامر عامر الحارس الاحتياطي بدلا من أمير عبدالحميد المصاب في الدقيقة .78

وسدد شيكابالا تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 80 أبعدها عامر عامر إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

واستغل الإنتاج المساحات الشاغرة في دفاع الزمالك ليحصل صلاح أمين على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعدما تعرض للإعاقة داخل المنطقة إثر كرة مشتركة مع محمد عادل جمعة، لينفذ فتح الله الركلة بنجاح مسجلا الهدف الثالث للإنتاج.

وواصل عامر تألقه بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من شيكابالا من داخل المنطقة في الدقيقة .84

وأجرى الزمالك تبديله الأخير في الدقيقة 87 بنزول مصطفى فتحي بدلا من أيمن حفني، ليرد الإنتاج بتبديله الثاني بنزول محمد محسن ليلة بدلا من محمد سوستة.

وقاد مصطفى فتحي هجمة عنترية للزمالك بعدما توغل بالكرة حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي قدره حكم المباراة بعشر دقائق، قبل أن يسدد ولكن ذهبت الكرة في أحضان عامر عامر.

ودفع شوقي غريب مدرب الإنتاج بتبديله الثالث بنزول حسن الشامي بدلا من صلاح أمين في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع.

ولم يشهد الوقت المتبقي للمباراة أي جديد لينتهي اللقاء بفوز ثمين ومستحق للإنتاج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.