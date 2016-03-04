الوحدات يتجاوز الفيصلي ويعزز صدارته للدوري الأردني

حسم الوحدات حامل لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، مباراة القمة أمام الفيصلي بالفوز 1-صفر بفضل هدف البرازيلي فرانسيسكو رودريجيز اليوم الجمعة.



ووسع الوحدات فارق النقاط مع الفيصلي في الصدارة إلى أربع نقاط، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة من 16 مباراة.



وجاء هدف رودريجيز من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عندما تلقى تمريرة رائعة من عبد الله ذيب ليهز الشباك في الدقيقة 71.



وهذا الهدف الثاني لرودريجيز على التوالي في المسابقة بعد هدفه القاتل في الفوز 2-1 على الحسين إربد السبت الماضي.