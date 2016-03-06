أزمة مالية تهدد الزمالك قبل انطلاق مشواره الإفريقي

بات الزمالك بطل الثنائية المحلية في مصر مهددا بالانسحاب من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بسبب أزمة مالية تواجه النادي حاليا.

ويعاني الزمالك - المقرر أن يبدأ مشواره الإفريقي في منتصف الشهر الجاري بمواجهة يونيون دوالا ممثل الكاميرون في دور 32 - من أزمة مالية بعد حصول ممدوح عباس رئيس النادي السابق على حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك وفاء لمديونيات سابقة له.

وتقدر أرصدة النادي التي تم الحجز عليها بالبنوك بثمانية ملايين جنيه (نحو مليون دولار).

وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الحالي إنه سيسارع باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأحكام التي حصل عليها عباس للحجز على أرصدة الزمالك في البنوك وذلك حتى لا يؤثر ذلك على سفر فريق الكرة الأول للكاميرون.



ونقل موقع الزمالك عن منصور قوله اليوم الأحد: "أسعى بكل جهدي من أجل التصدي لما يفعله الكارهون للزمالك وانجازاته الحالية سواء رياضيا أو اجتماعيا ويحاولون اعاقة مسيرة الفرق الرياضية في كرة القدم واليد والسلة وحرمانهم من السفر لخوض البطولات القارية."

وناشد منصور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز القيام بدور قوي "لكشف الذين تلاعبوا بأموال النادي وأهدروها ويسعون الآن لحرمان اللاعبين من السفر للبطولات الخارجية".

وسيلعب الزمالك بطل إفريقيا خمس مرات في وقت لاحق اليوم مع المقاولون العرب في الدوري المصري حيث يتأخر بتسع نقاط وراء الأهلي المتصدر.