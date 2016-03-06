الزمالك يستعيد توازنه بالفوز على المقاولون العرب

المصدر: القاهرة - د ب أ

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتغلبه الاحد على المقاولون العرب 2 / صفر في الجولة الواحدة والعشرين من المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق بينه وبين الاهلي المتصدر لست نقاط وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل هدفي الزمالك محمد كوفي وإيمانويل مايوكا في الدقيقتين 44 و.45

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب منذ الدقيقة الاولى وهدد مرمى المقاولون في العديد من الهجمات مستغلا سرعة ومهارة رباعي الثلث الهجومي محمود عبد المنعم كهربا وايمن حفني ومصطفى فتحي وايمانويل مايوكا .

في المقابل دخل المقاولون المباراة بخطة متوازنة تعتمد على التأمين الدفاعي والارتداد السريع مستغلا قدرات محمد فضل وعمر جمال واحمد علي وعلي رابو الهجومية .

ولم تمر سوى 30 ثانية حتى اضاع كهربا فرصة التقدم للزمالك بعدما تلقى كرة عرضية من عمر جابر امام المرمى فسددها برأسه بقوة لكن كرته علت العارضة .

وجاء أول ظهور هجومي للمقاولون امام مرمى الزمالك في الدقيقة 23 بعدما تلقى عمر جمال عرضية امام المرمى وسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى الابيض احمد الشناوي.

وتلقى كهربا تمريرة من مصطفى فتحي في الدقيقة 30 انفرد على اثرها بالمرمى وسدد الكرة بقوة لكن تسديدته علت العارضة مباشرة.

وافتتح مدافع الزمالك البوركيني محمد كوفي التهديف لفريقه في الدقيقة 44 من ضربة رأسية سكنت مرمى المقاولون .

وحصل كهربا على انذار في الدقيقة 44 بداعي سوء السلوك لتعديه على احد لاعبي المقاولون بدون كرة .

وقبل نهاية الشوط وتحديدا عند الدقيقة 45 أضاف مايوكا الهدف الثاني للزمالك بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لترتطم بالقائم وتسكن الشباك ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية هذا الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني استمرت الهجمات المتبادلة من الفريقين وجاءت اخطر الفرص في الدقيقة 53 بعدما اخترق مصطفى فتحي دفاع المقاولون وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم ببضع ياردات .

ونال علي رابو لاعب المقاولون انذارا في الدقيقة 58 للخشونة الزائدة ، كما حصل عمر جابر على انذار لادعائه السقوط داخل منطقة جزاء المقاولون املا في الحصول على ركلة جزاء .

وعند الدقيقة 60 صوب مصطفى فتحي كرة قوية باتجاه مرمى المقاولون مرت فوق عارضة الحارس محمود ابو السعود .

وفاجأ عمر جابر الجميع بتسديدة قوية عند الدقيقة 68 تصدى لها ابو السعود بصعوبة .

وفي الدقيقة 83 انطلق شيكابالا من منتصف الملعب مراوغا مدافعي المقاولون واخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة باتجاه المرمى لكن كرته مرت بجوار القائم.

ومرت الدقائق الاخيرة بدون جديد لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

