رئيس الريان: فريقي الأول عالمياً بالأرقام

قال الشيخ سعود بن خالد آل ثاني رئيس نادي الريان بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم الأحد إن فريقه بات الأول عالميا، من حيث النتائج والأرقام بعد تتويجه باللقب المحلي بعد 21 مباراة فقط من المسابقة.

وتوج الريان بطلا للدوري القطري للمرة الأولى منذ 21 عاما والثامنة في تاريخه بعد فوزه 5-صفر على الوكرة السبت ليتقدم بفارق لا يمكن تعويضه على أقرب ملاحقيه.

ومع تبقي خمس جولات على النهاية يملك الريان صاحب أكبر شعبية في قطر 60 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق 21 نقطة على الجيش صاحب المركز الثاني الذي سيلتقي اليوم مع مسيمير متذيل الترتيب.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن الشيخ سعود قوله اليوم "الريان الأول عالميا من حيث الأرقام. ليس الأول من حيث المستوى لكنه الأول بلغة الأرقام."

وخسر الريان في مباراة واحدة من 21 مواجهة خاضها بالدوري وكانت أمام السد لكنه لم يتعادل في أي مباراة حتى الآن بالدوري.

ولم يحقق أي فريق آخر هذا العدد من الانتصارات خلال موسم كامل منذ انطلاق دوري النجوم في 2008-2009 وتوج لخويا الموسم الماضي بعد فوزه 19 مرة في 26 مباراة.

وسجل الفريق 63 هدفا حتى الآن بزيادة 23 هدفا عن أقرب منافسيه ودخل مرماه 14 هدفا فقط.

وأضاف الشيخ سعود "أبارك لكل رياني ولكل مشجع وعاشق لهذا النادي العريق وأشكر الجماهير لما قدمته للفريق خلال هذا الموسم فهم جزء كبير من هذا الانتصار."

واحتفل لاعبو الفريق بالتتويج أمام المشجعين الذين احتشدوا باستاد جاسم بن حمد في نادي السد ورفع القائد رودريجو تاباتا درع البطولة.

وارتدى لاعبو الريان والجهاز التدريبي قمصانا عليها أسماء تشكيلة الفريق هذا الموسم إضافة للمواسم التي توج فيها من قبل.

وتابع رئيس نادي الريان "مسيرة الفريق في الانتصارات لا تتوقف ولن تقف عند لقب الدوري فقط."

وأشاد الشيخ سعود بالمدرب خورخي فوساتي القادم من أوروجواي قائلا "إنه مدرب كبير أعاد الرهيب لهيبته وطور مستوى الفريق بشكل كبير."