أغيري يتعهد بتحقيق البطولات مع الوحدة الإماراتي

تعهد المدرب المكسيكي خافيير أغيري بقيادة الوحدة المنتمي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، للتتويج بألقاب بعد تجديد عقده لموسم واحد الاثنين.



وتعاقد الوحدة صاحب المركز الخامس في الدوري مع أغيري المدرب السابق لمنتخب اليابان في يونيو الماضي لموسم واحد، بعد الانفصال عن المدرب السعودي سامي الجابر.



وقال أغيري في تصريحات نقلها حساب الوحدة على تويتر: "أنا سعيد بالعمل في ناد محترف بمعنى الكلمة مثل الوحدة وطموحنا الفوز بجميع البطولات التي ننافس عليها ونملك كل مقومات النجاح".



وسبق لأغيري أن تولى تدريب المكسيك إضافة لفرق أتليتيكو مدريد وأوساسونا وسرقسطة واسبانيول في اسبانيا.



وقال أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم: "نثق تماما في أغيري بعد تحقيق مكاسب هامة للفريق في الفترة الماضية".



ويبتعد الوحدة الذي فاز بالدوري لآخر مرة في 2010 بفارق نقطتين عن الوصل صاحب المركز الثالث قبل ست جولات على النهاية ويبحث عن مركز مؤهل لدوري أبطال اسيا في الموسم المقبل.

