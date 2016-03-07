لجنة الانضباط تلغي فوز أهلي دبي على الشباب

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اعتبار نادي الشباب فائزا 3 - 0 على نظيره الأهلي في الدور قبل النهائي لكأس الخليج العربي الإماراتي، وتأهله إلى المباراة النهائية للقاء الوحدة.

ويأتي القرار على خلفية اشراك الاهلي للاعب خميس اسماعيل المنتقل حديثا من نادي الجزيرة في مباراة الدور قبل النهائي، قبل انتهاء قيده رسميا بسجلات الاهلي.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها بعد اجتماع مطول جرى مساء الاحد، لتحسم قضية شغلت الشارع الرياضي الإماراتي على مدار الشهر الماضي.

وكانت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد الاماراتي أعلنت قبل أيام عدم صحة إجراءات تسجيل خميس إسماعيل في النادي الأهلي والتي تمت يوم 19 يناير الماضي، وقررت إحالة القضية إلى لجنة الانضباط لتقرير ما يترتب على مشاركة اللاعب في المباراة التي جمعت بين الأهلي والشباب في الدور قبل النهائي للكأس، معتبرة أن مشاركة اللاعب في المباراة غير صحيحة.

وتقدم نادي الشباب بشكوى أكد فيها عدم صحة تسجيل اللاعب المنتقل من نادي الجزيرة إلى الأهلي في نفس يوم مشاركته في المباراة، وطالب النادي باعتباره فائزا بالمباراة.

