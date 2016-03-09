الألتراس يتسبب بإلغاء مواجهة الأهلي والزمالك

تسبب اقتحام روابط الألتراس للصالة المغطاة بالنادي الاهلي المصري، الثلاثاء، لحضور مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من دوري سوبر السلة في الغائها.

واقتحمت مجموعات من رابطتي التراس اهلاوي والتراس وايت نايتس التابعة لمشجعي الزمالك صالة الامير عبد الله فيصل المغطاة بالقلعة الحمراء .

وعقب قرار الإلغاء انسحبت حشود الروابط المحظورة من داخل الاهلي.

يذكر ان اتحاد السلة المصري كان قد قرر حضور 600 مشجعا للمباراة بواقع 300 مشجعا لكل فريق لكن عدد اكبر من مشجعي الفريقين تجمعا أمام أبواب النادي وسمح لهم الأمن بالدخول لكن مراقب المباراة قرر إلغائها.

