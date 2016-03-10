الجزائري محرز يرتدي قميص برشلونة

ترتكز أحلام الجزائري رياض محرز على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعبيه بنهاية الموسم، لكن صورة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تظهر محرز قبل عامين وهو مرتدٍ قميص برشلونة، قد تكون دليلاً لحلم ثالث ينتظر اللاعب الجزائري تحقيقه، وهو ارتداء ذلك القميص بشكل رسمي.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر محرز مرتدياً قميص النادي الكاتالوني عندما كان في لوهافر الفرنسي، قبل انتقاله إلى ليستر سيتي وصناعة التاريخ مع النادي الصغير الذي يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن توتنهام هوتسبير أقرب ملاحقيه.

وسبق لكلاوديو رانييري، صانع المهمة المستحيلة، أن أجاب حول سؤال عن رحيل محرز إلى الفرق الكبرى قائلاً: إذا أراد أي لاعب الرحيل عن النادي فليقل لي ولن أبقيه، من المهم أن يكون اللاعب مرتاحاً.

وسجل محرز 15 هدفاً مع ليستر سيتي هذا الموسم، وصنع 11 لبقية زملائه، ليكون أحد العناصر المهمة في مسيرة الذئاب حتى اللحظة.