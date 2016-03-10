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ماكليش يتسبب بتغريم الزمالك 15 ألف جنيه

المصدر: العربية.نت
ماكليش تولى تدريب الزمالك مطلع الشهر الجاري
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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري الاربعاء توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 15 ألف جنيه، لعدم حضور مدربه الاسكتلندي اليكس ماكليش المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه مع المقاولون العرب في المرحلة الـ 21 لبطولة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

وقررت اللجنة إيقاف طارق حامد ومعروف يوسف لاعبي الزمالك مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث خلال لقاء المقاولون ايضا .

وعاقبت اللجنة لاعب الاتحاد هاني سعيد بالإيقاف مباراتين لحصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه مع الداخلية، وتوقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قدرها عشرة آلاف جنيه لقذف الكرات إلى الملعب بهدف تعطيل اللعب خلال المباراة نفسها بالدوري .

كلمات دالّة

#الزمالك, #أليكس ماكليش

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