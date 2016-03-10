مهدي يعيد إسماعيل مطر لمواجهة السعودية

استدعى مهدي علي مدرب منتخب الامارات لكرة القدم الخميس لاعب نادي الوحدة المخضرم اسماعيل مطر الى التشكيلة التي تستعد لخوض مباراتي فلسطين والسعودية ضمن منافسات المجموعة الاولى للتصيفات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2018 وكأس اسيا 2019.



ويأتي استدعاء مطر (32 عاما) الى التشكيلة وبعد غياب طويل بسبب تألقه مؤخرا مع فريقه الوحدة ووسط مطالبات النقاد لمهدي علي بضرورة ضمه لاضافة عنصر الخبرة لمنتخب الامارات في المباراتين المصيريتين امام فلسطين والسعودية.



ويخوض منتخب الامارات مباراة ودية امام بنغلادس في 19مارس الحالي قبل لقائي فلسطين والسعودية في 24 و29 منه.



وتحتل السعودية صدارة ترتيب المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة مقابل 13 للامارات و9 لفلسطين و4 لماليزيا و2 لتيمور الشرقية.



وضمت التشكيلة 23 لاعبا هم: خالد عيسى واسماعيل احمد ومحمد احمد ومهند سالم العنزي ومحمد فوزي وعمر عبدالرحمن (العين)، ماجد ناصر وعبد العزيز صنقور ووليد عباس وعبد العزيز هيكل وماجد حسن وخميس اسماعيل وحبيب الفردان واسماعيل الحمادي واحمد خليل (الاهلي)، اسماعيل مطر ومحمد العكبري (الوحدة)، علي خصيف وفارس جمعة وعلي مبخوت (الجزيرة)، عامر عبد الرحمن (بني ياس)، حسن ابراهيم (الشباب)واحمد علي (الظفرة).

