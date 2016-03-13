الزمالك المصري يقترب من ثمن نهائي أبطال أفريقيا

حقق فريق الزمالك المصري لكرة القدم فوزا صعبا على مضيفه يونيون دوالا الكاميروني 1 / صفر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم كما تعادل مازيمبي الكونغولي، حامل اللقب، مع مضيفه كيدوس جيورجيس الإثيوبي 2 / .2

ويدين الزمالك بهذا الفوز للاعبه البوركيني محمد كوفي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 ليضع قدم فريقه في دور الستة عشر.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادي بأي نتيجة في مباراة الذهاب التي ستقام الأسبوع المقبل بمصر ليضمن تأهله.

ووضع أيضا فريق مازيمبي الكونغولي قدمه هو الآخر في دور الستة عشر بعدما تعادل مع مضيفه كيدوس جيورجيس 2 / .2

ويحتاج مازيمبي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 1 / 1 أو بدون أهداف ليضمن تأهله لدور الستة عشر فيما يحتاج فريق كيدوس جيورجيس للفوز بأي نتيجة ليقصي حامل اللقب ويتأهل للدور التالي.