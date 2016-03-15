19 محترفاً في صفوف الجزائر لملاقاة إثيوبيا

المصدر: الجزائر - د ب أ

كشف الفرنسي كريستيان جوركيف المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم عن قائمة بأسماء 23 لاعبا تحسبا لملاقاة إثيوبيا يومي 25 و 29 مارس الحالي ضمن مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وأختار جوركيف 19 لاعبا يلعبون في الدوريات الأوروبية بينهم ياسين بن زية مهاجم نادي ليل الفرنسي الذي يسجل حضوره لأول مرة.

كما أعاد استدعاء رشيد غزال المتألق بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة مع ناديه ليون الفرنسي.

وأيضا الحارس وهاب رايس مبولحي الذي عاد لأجواء المنافسة مع ناديه انطاليا سبور التركي.

وخرج من القائمة إسحاق بلفوضيل مهاجم نادي بني ياس الإماراتي وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري.

في المقابل ،جدد جوركيف الثقة في كوادر الفريق على غرار رياض محرز وإسلام سليماني وياسين براهيمي وسفيان فجولي وكارل مجاني.

ويدخل " محاربو الصحراء" في معسكر إعدادي بداية من 21 مارس الحالي بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة.