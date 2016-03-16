هاري ريدناب يتولى تدريب منتخب الأردن لمباراتين

سيتولى الانكليزي هاري ريدناب تدريب المنتخب الاردني الاول لكرة القدم لمباراتين بحسب ما اعلن الاتحاد الاردني للعبة الاربعاء.



ويخوض الاردن مباراتين ضد بنغلاديش واستراليا في 24 و29 من الشهر الحالي في اطار تصفيات مونديال روسيا 2018 وكأس اسيا في الامارات عام 2019.



وسيكون ريدناب ومساعده كيفن بوند الى جانب الجهاز الفني المحلي حاليا والذي يضم عبدالله ابو زمع ومساعده امجد الطاهر ومدرب الحراس وليد ميخائيل في المباراتين الحاسمتين امام كل من بنغلادش واستراليا.



ويعتبر ريدناب من المدربين المخضرمين الذين يملكون خبرة كبيرة وكان اختير افضل مدرب في الدوري الانكليزي الممتاز موسم 2009-2010 على رأس الجهاز الفني لتوتنهام.



واشرف ريدناب على العديد من الاندية الانكليزية ابرزها ساوثمبتون، بورتسموث، وكوينز بارك رينجرز.



