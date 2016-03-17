النني.. أول مصري يهز شباك الكتالان في كامب نو

دخل المصري محمد النني، متوسط ميدان أرسنال اللندني التاريخ بهدفه الجميل الذي اختاره الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة أجمل أهداف جولة الإياب من دوري أبطال أوروبا، ليكون اللاعب المصري الوحيد الذي يهز شباك برشلونة بطل إسبانيا وأوروبا والعالم في مناسبة رسمية.

وتلقى النني كرة عرضية من زميله أليكسس سانشيز ليغمزها بباطن القدم بشكل رائع في شباك الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس الكتالان، لكن سواريز وميسي أنهيا المباراة بنتيجة 3-1.

ويعتبر النني رابع مصري يزور شباك برشلونة، حيث سبقه أحمد حسام "ميدو" في مباراة ودية عندما كان يرتدي قميص أياكس أمستردام الهولندي في 2003، وبعده بست أعوام سجل هاني العجيزي لاعب الأهلي المصري هدفاً في شباك برشلونة في مباراة ودية ضمن بطولة كأس ويمبلي وانتهت 4-1 للفريق الكتالوني، وطه إسماعيل الذي سجل هدفاً في مرمى برشلونة بمباراة ودية جمعت الأهلي وبرشلونة في 1960.