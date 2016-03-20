كوبر يرفض الرد على تصريحات مدرب نيجيريا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عدم اكتراثه بتصريحات سيمون سياسيا المدير الفني للمنتخب النيجيري عن مواجهتي المنتخبين في تصفيات أمم إفريقيا 2017.

ويلتقي الفراعنة والنسور النيجيرية في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات امم افريقيا يومي 25 و 29 مارس الجاري .

وقال كوبر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاحد : " تصريحات المدير الفني لنيجيريا عن تفوق منتخب بلاده في القوة والامكانيات عن الفراعنة لايشغلني فالاهم هو الفوز بالمباراتين والتأهل للبطولة القارية " .

وصرح مدرب نيجيريا في وقت سابق بأن منتخب مصر ليس بالفريق القوي، ولا يقارن بفريقه، وأن المواجهة محسومة لصالح نسور نيجيريا.

ويحتل الفراعنة المركز الاول بالمجموعة السابعة للتصفيات برصيد 6 نقاط يليه نيجيريا برصيد 4 نقاط ثم تنزانيا وتشاد .

وتابع كوبر : " نتيجة المباراتين والفوز بهما هما الرد الانسب على تصريحات سياسيا فالتاريخ لا يشهد سوى للانتصارات وليس التصريحات ولن نفكر في الفشل السابق في بلوغ البطولة لكننا نركز الان على تحقيق حلم المصريين باستعادة سيادة القارة السمراء " .

واوضح الارجنتيني اسباب استبعاد عدد من اللاعبين امثال مؤمن زكريا واحمد فتحي وباسم مرسي من معسكر الفراعنة الحالي مؤكدا ان وجود لاعبين اخرين في مراكزهم هو السبب الرئيسي لاستبعادهم .

واشار مدرب الفراعنة الى ان استبعاد اي لاعب من المعسكر الحالي وقائمة المباراتين لايعني استبعاده نهائيا من صفوف المنتخب .

وعن ضم عصام الحضري لقائمة المباراتين اكد كوبر ان مستوى الحضري خلال مشاركته مع وادي دجلة بالدوري العام اجبره على ضمه لتمتعه بالجاهزية البدنية والفنية بجانب خبراته العريقة .

واضاف انه يسعى دائما لضم اللاعب المناسب الذي يفيد منتخب الفراعنة وهو ماينطبق على الحضري حاليا رغم سنه .

واختتم الارجنتيني تصريحاته مؤكد ان مواجهتي نيجيريا تعدان بمثابة اختبار حقيقي له وللاعبيه خاصة وان الجماهير المصرية تنتظر الفوز بهما باعتبارهما اول اختبار قوي وحقيقي للفراعنة .

واشاد بمستوى اللاعبين الذين تم ضمهم للقائمة وقدرتهم على تحقيق الانتصارات واستعادة امجاد الكرة المصرية .

وانطلق معسكر الفراعنة اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهتي نيجيريا على ان تغادر البعثة الى نيجيريا يوم الاربعاء المقبل لخوض لقاء الجولة الثالثة .

وضمت قائمة الفراعنة لمواجهتي نيجيريا : عصام الحضري واحمد الشناوي ومحمد الشناوي في حراسة المرمى واللاعبين عمر جابر وحازم امام وحمادة طلبة واحمد دويدار وعلي جبر واحمد حجازي ورامي ربيعة وصبري رحيل وحسام غالي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وايمن حفني وطارق حامد وابراهيم صلاح ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد النني ومحمد صلاح واحمد حسن كوكا وعمرو جمال ومروان محسن .

