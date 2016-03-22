ريدناب: سنبذل كل جهودنا لإيصال الأردن إلى كأس العالم

اكد الانكليزي هاري ريدناب مدرب منتخب الاردن الثلاثاء انه سيبذل كل ما باستطاعته من اجل الفوز بمباراتيه الحاسمتين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 أمام ضيفه بنغلادش ومضيفه استراليا في 24 و29 الجاري.



وقال ريدناب في مؤتمر صحافي مشترك مع الامير علي ابن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم، ردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد ان بأمكان المنتخب الاردني الوصول الى مونديال روسيا: "سوف نبذل كل ما في استطاعتنا من اجل تحقيق ذلك الهدف. سنقدم كل ما لدينا، ونبذل قصارى جهدنا واللاعبون مطالبون ببذل قصارى جهدهم والتركيز فنحن لدينا فرصة جيدة من اجل تحقيق ذلك الهدف".



واضاف "انها مهمة صعبة مع هاتين المباراتين امام بنغلادش واستراليا، لكني أعدكم بأن نبذل قصارى جهدنا من اجل تحقيق الفوز فيها".

واكد ريدناب انه فخور بقبول مهمة تدريب المنتخب الوطني الاردني.



وقال انه "عندما التقيت بالامير علي في لندن وسالني عن تدريب المنتخب وافقت دون أي تردد".



واضاف "انا فخور جدا بقبول هذه الفرصة والمجيء الى هنا من اجل تدريب المنتخب الوطني الاردني".



من جهته، اكد الامير علي ان "هاري من انجح المدربين العالميين وفي انكلترا ونتمنى له التوفيق في هذه الفترة القصيرة جدا في مهمته الكبيرة"، مشيرا الى انه "على قدر المسؤولية".



واوضح ان "المهمة صعبة جدا ان نلعب مباراتين خلال خمسة ايام في عمان وفي سيدني".



واعرب الامير علي عن أمله في ان "يؤازر الجمهور الاردني المنتخب خصوصا في المباراة التي ستقام في عمان امام بنغلادش الخميس لانها سوف تعطيهم دفعة معنوية في مباراته مع استراليا الثلاثاء المقبل".



وسيكون ريدناب ومساعده كيفن بوند الى جانب الجهاز الفني المحلي حاليا والذي يضم عبدالله ابو زمع ومساعده امجد الطاهر ومدرب الحراس وليد ميخائيل.



ويعتبر ريدناب من المدربين المخضرمين الذين يملكون خبرة كبيرة وكان اختير افضل مدرب في الدوري الانكليزي الممتاز موسم 2009-2010 على رأس الجهاز الفني لتوتنهام.



واشرف ريدناب على العديد من الاندية الانكليزية ابرزها ساوثمبتون، بورتسموث، وكوينز بارك رينجرز.



وكان البلجيكي بول بوت مدرب منتخب الاردن لكرة القدم قدم استقالته من منصبه مطلع العام الحالي بعد ان صدرت بحقه مؤخرا عقوبة السجن لمدة سنتين من المحاكم البلجيكية.