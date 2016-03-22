لجنة الانضباط توقف عبيد مولودية الجزائر

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم إيقاف محمد أمين عبيد مهاجم نادي مولودية الجزائر مباراتين على خلفية طرده في المباراة التي خسرها فريقه امام مضيفه شبيبة القبائل 1 / 2 ضمن الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري.

واتهم عبيد الذي يستعد للعب مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبي الجزائري أمام مضيفه منتخب كرويا الجنوبية باللعب الخشن.

كما تم إيقاف عبد الحليم نزواني لاعب دفاع تاجنانت مباراة واحدة وتغريمه 300 يورو. فيما أوقف زكريا سيف الحق بن شريفة مدافع شباب بلوزداد مباراة واحدة.

من جهة أخرى، تم تغريم نادي اتحاد الجزائر ألف يورو مع توجيه تحذير له، بسبب استخدام مشجعيه للألعاب النارية والشماريخ. كما غرم شباب بلوزداد وشبيبة القبائل بـ300 يورو لذات السبب.

