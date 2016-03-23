إيوبي يغادر المستشفى لمواجهة المصريين

غادر اليكس ايوبي مهاجم نيجيريا المستشفى وأصبح لائقا لمواجهة مصر في تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد غد الجمعة عقب إصابته بتسمم غذائي.



ونقل ايوبي (19 عاما) - الذي هز الشباك في مباراته الأولى الكاملة مع ارسنال ضد ايفرتون في بداية الأسبوع - لمستشفى في ابوجا يوم الاثنين لكنه سافر بعدها مع تشكيلة نيجيريا إلى كادونا حيث ستقام المباراة.



وكتب ايوبي في حسابه على تويتر "تعرضت لتسمم غذائي لكني على ما يرام الان وأشعر بأنني جاهز لمباراة مصر."



وقال مسؤولو المنتخب النيجيري إن ايوبي تدرب لأول مرة الأربعاء.



وخاض ايوبي - وهو لاعب سابق في منتخب انجلترا للشباب - مباراته الدولية الأولى مع نيجيريا ضد الكونجو الديمقراطية وديا في أكتوبر .



