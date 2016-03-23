كارينيو: نبحث عن تقدم قطر في تصنيف فيفا

شدد الاورغوياني دانيال كارينيو مدرب المنتخب القطري لكرة القدم على أهمية مواجهة منتخب هونج كونج الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، مشيراً إلى أن أهميتها تكمن في الاستمرار في الصدارة وتحقيق الانتصارات المتتالية.

وذكر كارينيو في المؤتمر الصحفي "المباراة لن تكون سهلة وستكون امتداداً للمباريات القوية التي خضناها وسنخوضها بكل قوة وسنلعب على نقاط الضعف في منتخب هونج كونج وسنعرف كيف سنواجهه ونحقق الفوز عليه، لاسيما وأن هونج كونج سيلعب للفوز فقط وسنحاول الوصول بالمباراة إلى النتيجة التي تخدم مصلحتنا".

واوضح كارينيو "مبارياتنا كلها مهمة وقوية ، بغض النظر عن حالة الفريق المنافس وبالرغم من تأهلنا لكأس آسيا وللمرحلة الثالثة لتصفيات المونديال الا اننا سنسعى للحصول على النقاط الثلاث وهو ما سيزيدنا ثقة لنطور من أدائنا ويدفعنا لمزيد من التحدي والحفاظ على صدارتنا للمجموعة الثالثة وهو شيئ مهم للغاية بالنسبة لترتيبنا الشهري في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)".

وتابع "عملنا كثيراً لضمان افضل استعداد لهذا اللقاء والفوز يعني لنا الكثير وستكون المواجهة فرصة للاعبين الجدد المنضمين إلينا لاظهار قدراتهم وأحقيتهم بتمثيل العنابي في حال مشاركتهم فيها".

وعن ملامح التشكيل الأساسي، قال "حتى هذه اللحظة لم أقرر التشكيلة الأساسية التي سنخوض بها المباراة، ولن يكون هناك اختلاف كبير عن التشكيلات السابقة والقائمة بها 28 لاعب والكل جاهز لخوض اللقاءين امام هونج كونج والصين والشي الأكيد أننا سنلعب بتشكيلنا الأمثل".

وفيما يخص التأهل إلى مونديال روسيا 2018 أوضح كارينيو "هو هدف أكيد ونعمل الكثير للتواجد هناك وهو أمر صعب نظرا لقوة المنتخبات التي سنواجهها في المرحلة المقبلة ، ولكننا نسعى بكل قوة لتحقيقه وحتى الآن نسير على الطريق الصحيح وهو ما يستلزم المضي قدما في مزيد من العمل الجاد والقوي وفق البرنامج الموضوع".

واختتم كارينيو تصريحاته بقوله "من الأكيد أن مباراة هونج كونج والفوز بها أهم شي بالنسبة لنا لأن هذا هو الهدف الذي تعاهدنا عليه مع اللاعبين وسنخوضوها بكل قوة دون شك ، كما تعودنا في لقاءاتنا السابقة".

