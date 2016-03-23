منتخب ليبيا يسقط أمام ساوتومي بهدف قاتل

واصل المنتخب الليبي لكرة القدم نتائجه المهتزة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالجابون مطلع العام المقبل بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف على مضيفه منتخب ساوتومي وبرنسيب، ليسقط في فخ الخسارة 1 / 2 في الوقت القاتل بالجولة الثالثة للمجموعة السادسة الأربعاء.

وتقدم المنتخب الليبي بهدف عن طريق فيصل البدري في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل ساوتومي في الدقيقة 84 عن طريق محمد التربي مدافع منتخب ليبيا الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وقبل النهاية بدقيقتين، أضاف لاسيت دوس سانتوس الهدف الثاني لساوتومي ليقود فريقه لتحقيق فوزه الأول في التصفيات.

وحصد ساوتومي أول ثلاث نقاط في المجموعة في المركز الثالث، فيما ظل المنتخب الليبي بلا نقاط في المركز الأخير لتتلاشى آماله بنسبة كبيرة في التأهل للنهائيات.

وارتقى منتخب بنين إلى صدارة المجموعة الثالثة عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه منتخب جنوب السودان في وقت سابق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البنيني بهدف حمل توقيع ستيفن سيسجنون في الدقيقة .16

وفي الشوط الثاني أضاف الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق قبل النهاية بدقيقتين.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى خمس نقاط في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام منتخب مالي، صاحب المركز الثاني، الذي بإمكانه العودة إلى الصدارة حال فوزه على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بعد غد الجمعة في نفس الجولة.

وحصد منتخب تنزانيا انتصاره الأول في المجموعة السابعة بالتصفيات بفوزه 1 / صفر على مضيفه منتخب تشاد.

ويدين المنتخب التنزاني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه مبواتا ساماتا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة .30

ورفع المنتخب التنزاني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف منتخب نيجيريا، صاحب المركز الثاني الذي يواجه ضيفه المنتخب المصري المتصدر برصيد ست نقاط بعد غد الجمعة، فيما ظل منتخب تشاد قابعا في ذيل الترتيب بلا نقاط بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي.

