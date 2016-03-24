الأردن وأستراليا.. المطاردة مستمرة

سجل المهاجم الأردني الخطير حمزة الدردور ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده إلى فوز كاسح 8 / صفر على منتخب بنجلاديش الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 والتي شهدت اليوم أيضا فوز أستراليا على طاجيكستان 7 / صفر في المباراة الثانية بالمجموعة.

وحافظ المنتخب الأردي (النشامى) على آماله قوية في بلوغ نهائيات كأس آسيا 2019 والتأهل للدور الثالث في تصفيات المونديال حيث رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين فقط خلف نظيره الأسترالي قبل مباراتهما الحاسمة على صدارة المجموعة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من هذا الدور.

وتجمد رصيد بنجلاديش عند نقطة واحدة من ثماني مباريات خاضها في التصفيات حيث أنهى مسيرته في التصفيات في المركز الخامس الأخير بالمجموعة.

وأحرز الدردور أهدافه الثلاثة في الدقائق السابعة و23 و40 وأضاف زملاؤه عبد الله خالد ذيب ويوسف الرواشده وبهاء فيصل ويوسف النبر وأحمد سمير في الدقائق 29 من ضربة جزاء و32 و63 و82 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة جزاء.

وعزز المنتخب الأسترالي صدارته للمجموعة بفوزه الكاسح والمنطقي 7 / صفر على منتخب طاجيكستان في وقت سابق اليوم.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين أمام النشامى وتجمد رصيد طاجيكستان عند خمس نقاط في المركز الرابع بالمجموعة علما بأنه خرج مبكرا من صراع التأهل للدور الثالث بتصفيات المونديال.

ورغم فوز المنتخب الأسترالي ، لم يحسم الفريق تأهله بشكل نهائي إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال حيث ينتظر نتيجة مباراته مع المنتخب الأردني في الجولة العاشرة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما ماسيمو لونجو وميلي جيدينياك في الدقيقتين الثانية و13 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني ، أمطر المنتخب الأسترالي شباك ضيفه بخمسة أهداف أحرزها مارك ميليجان من ضربة جزاء في الدقيقة 57 وناثان بيرنز في الدقيقتين 67 و87 وتوم روجيك في الدقيقتين 70 و72 .

