تايلاند تضعف آمال العراق بتعادل مفاجئ

وجه المنتخب التايلاندي لكرة القدم لطمة جديدة إلى نظيره العراقي وأضعف فرصته في التأهل المباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 وإلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 وذلك بعدما تعادل معه 2 / 2 الخميس في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المشتركة المؤهلة للبطولتين والتي شهدت فوزا كبيرا 4 / 1 للمنتخب الفيتنامي على نظيره التايواني اليوم أيضا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

على استاد "باس" في العاصمة الإيرانية طهران ، أفلت المنتخب العراقي (أسود الرافدين) بنقطة التعادل التي تبقي على فرصته الضعيفة في التأهل المباشر لكأس آسيا 2019 والدور الثالث من تصفيات المونديال.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى تسع نقاط لكنه ظل في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف نظيره التايلاندي الذي لحق بقافلة المتأهلين للدور الثالث بتصفيات المونديال وحجز مقعده مبكرا في كأس آسيا 2019 .

وكان المنتخب العراقي بحاجة إلى الفوز اليوم ليعزز فرص تأهله المباشر ولكنه سقط في فخ التعادل 2 / 2 وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب بين الفريقين.

وتقدم المنتخب التايلاندي مرتين في مباراة اليوم بهدفين سجلهما مونجكول توساكاي وإديساك كرايسورن في الدقيقتين 39 و86 وتعادل المنتخب العراقي في المرتين بهدفين أحرزهما مهدي كامل وكورافيت نامويست لاعب تايلاند عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 66 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واستعاد المنتخب الفيتنامي نغمة الانتصارات في التصفيات وحقق فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه التايواني في وقت سابق اليوم.

ورفع المنتخب الفيتنامي رصيده إلى سبع نقاط لكنه ظل في المركز الثالث بالمجموعة التي يتذيلها المنتخب التايواني بلا رصيد من النقاط علما بأنه اختتم اليوم مسيرته في التصفيات.

وسجل لي كونج فينه هدفين للمنتخب الفيتنامي في الدقيقتين الثامنة والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة وأضاف زميله نجوين فان توان الهدفين الآخرين في الدقيقتين 29 و42 فيما أحرز وو تشون تشينج الهدف الوحيد لتايوان في الدقيقة السابعة.