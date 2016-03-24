قطر تتجاوز هونج كونج .. والصين تنعش آمالها

حافظ المنتخب القطري لكرة القدم على العلامة الكاملة وحقق انتصاره السابع على التوالي بالتغلب على منتخب هونج كونج 2 / صفر الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من فعاليات المجموعة الثالثة بالدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 والتي شهدت في وقت سابق اليوم فوز المنتخب الصيني على جزر المالديف 4 / صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة.

على استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة ، واصل المنتخب القطري انطلاقته الرائعة في التصفيات وحقق انتصاره السابع على التوالي علما بأنه ضمن التأهل لكل من بطولة كأس آسيا 2019 والدور الثالث من تصفيات مونديال 2018 قبل مباريات هذه الجولة.

ويتأهل للبطولة الأسيوية مباشرة جميع المنتخبات التي تتصدر مجموعاتها في هذا الدور من التصفيات إضافة لأفضل أربعة فرق من بين المنتخبات صاحبة المركز الثاني في المجموعات الثماني.

ورفع العنابي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة وتجمد رصيد هونج كونج عند 14 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الصيني الذي يختتم مسيرته في هذا الدور من التصفيات باستضافة نظيره القطري في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل في حين اختتم منتخب هونج كونج مسيرته في التصفيات اليوم وأهدر الفرصة الأخيرة للمنافسة على بطاقة تأهل مباشر إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال وكذلك إلى نهائيات كأس آسيا.

وسجل النجم المتألق حسن الهيدوس هدف التقدم للعنابي في الدقيقة 20 ثم أضاف المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 87 .

وأنعش المنتخب الصيني آماله في التأهل للدور الثالث بتصفيات المونديال اثر تغلبه على منتخب جزر المالديف 4 / صفر في وقت سابق اليوم.

ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام منتخب هونج كونج وتجمد رصيد جزر المالديف عند ثلاث نقاط في المركز الرابع قبل الأخير بالمجموعة.

ويأمل المنتخب الصيني في أن يحجز إحدى البطاقات الأربع المباشرة التي تمنح لأصحاب المركز الثاني.

ويدين المنتخب الصيني بفضل كبير في انتصاره اليوم للاعبه جيانج نينج الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للفريق في الدقائق الثالثة و84 و90 فيما أحرز زميله يانج شو الهدف الآخر في الدقيقة 12 .

