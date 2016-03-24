منتخب الإمارات يتغلب على فلسطين بهدفين

أكد المنتخب الإماراتي لكرة القدم انتفاضته في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 وحقق انتصاره الثالث على التوالي بالتغلب نظيره الفلسطيني 2 / صفر الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة للبطولتين.

وشدد المنتخب الإماراتي الخناق على نظيره السعودي متصدر المجموعة حيث رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الاهداف فقط خلف نظيره السعودي الذي يستضيف المنتخب الماليزي في مباراة أخرى بنفس المجموعة في وقت لاحق .

وتجمد رصيد المنتخب الفلسطيني عند تسع نقاط في المركز الثالث ليخرج الفريق تماما من الصراع مع نظيره الإماراتي على المركز الثاني ويتبدد أمله في التأهل المباشر لكأس آسيا 2019 وللدور الثالث في تصفيات المونديال.

ويتبقى للمنتخب الفلسطيني الأمل في العبور لكأس آسيا من خلال الدور التالي في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية التي تأهل لها المنتخب الإماراتي بغض النظر عن نتائجه في التصفيات نظرا لكونه ممثل البلد المضيف.

وأنهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إسماعيل الحمادي في الدقيقة 32 وسجل زميله أحمد خليل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 60 .