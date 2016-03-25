كوبر يستدعي المهدي سليمان بعد إصابة الحضري

المصدر: القاهرة - د ب أ

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، استدعاء المهدي سليمان حارس مرمى سموحة إلى صفوف الفراعنة عقب إصابة عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة.

وتعرض الحضري لإصابة خلال مران الفراعنة أمس الخميس بمدينة كادونا النيجيرية قبل لقاء المنتخبين المصري والنيجيري المقرر اليوم في الجولة الثالثة من تصفيات كاس أمم أفريقيا 2017 .

وذكر الاتحاد المصري بموقعه على الإنترنت أنه من المقرر أن ينضم المهدي إلى معسكر الفراعنة بالاسكندرية قبل لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المقررة أمام نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل باستاد "برج العرب".