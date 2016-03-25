مدرب العراق يستقيل بعد التعادل أمام تايلاند

قدم مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم يحيى علوان استقالته من منصبه بعد التعادل أمام تايلاند 2-2 أمس الخميس في العاصمة الإيرانية ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال روسيا ونهائيات أمم آسيا.

وذكر رئيس بعثة المنتخب العراقي ونائب رئيس الاتحاد علي جبار إن "المدرب يحيى علوان قدم استقالته من مهمته وتم قبولها بعد تعادل المنتخب أمام تايلاند".

وتضاءلت آمال المنتخب العراقي في الوصول إلى الدور الثالث والأخير من تصفيات نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بعد أن منح بطاقة التأهل إلى نظيره التايلاندي بتعادله المخيب ضمن منافسات المجموعة السادسة في طهران.

وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، ذكر الموفد الإعلامي للمنتخب العراقي قاسم الدراجي "بعد اجتماع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود وعدد من أعضاء الاتحاد المتواجدين ضمن البعثة، بعد تقديم استقالة علوان تم تكليف مدرب المنتخب الاولمبي غني شهد لقيادة المنتخب أمام فيتنام في الجولة الأخيرة من التصفيات الثلاثاء المقبل".