الرجاء البيضاوي يواصل صحوته في الدوري المغربي

واصل الرجاء البيضاوي صحوته منذ مرحلة الإياب وحقق فوزه الخامس على التوالي بعد أن سحق مضيفه المغرب الفاسي المتعثر بثلاثة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة عن الجولة العشرين من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.



وكان الرجاء البيضاوي هو الأفضل طيلة فترات المباراة حيث كان قريبا من افتتاح التسجيل بعد مرور ثماني دقائق عندما حصل على ركلة حرة سددها عصام الراقي في العارضة.



وأهدر القائد يوسف القديوي فرصة من وضع انفراد بعد مرور نصف ساعة عقب تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من زهير الواصلي لكن ضربة الرأس التي سددها ارتطمت بالقائم الأيمن.



وعاد القديوي بعد خمس دقائق ليهدر فرصة أخرى من وضع انفراد عندما سدد عاليا من مسافة قريبة.



وضغط الرجاء البيضاوي بشكل أكبر مع استئناف اللعب في الشوط الثاني حتى حصل الواصلي على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء في الدقيقة 54 نفذها الراقي أرضية خدعت الحارس والدفاع.



واستمر ارتباك لاعبي المغرب الفاسي الذين فقدوا الكرة في منطقتهم عند الدقيقة 62 لتصل للواصلي الذي مررها نحو عبد الإله الحافظي الذي استقبلها بهدوء وسدد من داخل منطقة الجزاء بيمناه على يمين الحارس عزيز الكيناني الذي اكتفى بمتابعتها وهي تدخل شباكه.



وبينما عجز المغرب الفاسي عن تقليص الفارق مرر الحارس أنس الزنيتي كرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتصل للحافظي المتحرر من الرقابة ليسجل الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني.



وارتقى الرجاء البيضاوي بعد هذا الفوز وهو التاسع له هذا الموسم والخامس على التوالي إلى المركز الثاني رافعا رصيده إلى 34 نقطة من 21 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن جاره حامل اللقب الوداد البيضاوي الذي لعب مباراتين أقل. ويتقدم الرجاء بفارق الأهداف على الفتح الرباطي الثالث الذي لعب 20 مباراة.



في المقابل عجز المغرب الفاسي عن تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي بعد أن تعرض للهزيمة الثامنة هذا الموسم والثانية على التوالي ليظل في المركز الخامس عشر وما قبل الأخير برصيد 19 نقطة