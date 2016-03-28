الاتحاد الإماراتي يتعهد بتنظيم مثالي لمواجهة الأخضر

المصدر: أبوظبي - د ب أ

تعهد اتحاد الكرة الإماراتي بتقديم أفضل تنظيم للمواجهة المرتقبة بين منتخب الإمارات ونظيره السعودي الثلاثاء في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2019 ونهائيات كأس العالم 2018.

وعقدت اللجنة المنظمة للمباراة برئاسة محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا لبحث آخر الاستعدادات للمباراة.

وأكدت اللجنة أنه تم إعداد ستاد محمد بن زايد في أبوظبي الذي سيشهد اللقاء بالصورة المثلى خصوصا فيما يتعلق بوصول الجماهير وإنسيابية وسهولة الدخول، وتوفير الراحة ومتعة المتابعة.

وقال عبد العزيز: "نسعى لأن تكون الأجواء المهيأة للجماهير مثالية ودخولهم إلى ملعب المباراة ميسرا ومتاحا، وسنحاول بقدر الإمكان تجاوز كل المشاكل والمعوقات التي قد تعكر صفو حضور الجماهير لهذه المباراة والتي نسعى لأن تكون مهرجانا كرويا".

وأشار إلى أنه "تم تحديد 8% من المقاعد لجمهور المنتخب السعودي".

من جانب أخر، أعلن الاتحاد الإماراتي عن تقديم جوائز كبرى لجمهور المباراة.

وقال محمد الظاهري الامين العام لاتحاد الكرة سيتم السحب على الجوائز قبل بدء المباراة والتي تشمل سيارات وأجهزة ذكية وتذاكر سفر وساعات ثمينة، لافتا إلى أن ذلك يشجع حضور الجماهير قبل وقت مبكر والتعاون مع عناصر الأمن والشرطة المتواجدين للحفاظ على سلامتهم وتأمينهم.

