كارينيو: "الجماعية" سر انتصارات قطر

يرى دانييل كارينيو مدرب قطر، أن الأداء الجماعي سر نجاح الفريق وضمان تأهله للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 وتأهله بالفعل لكأس آسيا 2019 قبل خوض مباراته الأخيرة بالدور الثاني أمام الصين غدا الثلاثاء.

وحسمت قطر التأهل مبكرا للدور المقبل في التصفيات، قبل أن تحل ضيفة على الصين غدا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

وحققت قطر العلامة الكاملة بالفوز في سبع مباريات متتالية، لكنها ستخوض تجربة مفيدة في ضيافة الصين قبل استكمال مشوار التصفيات.

وقال المدرب القادم من أوروغواي في مؤتمر صحافي الاثنين: "سنخوض مباراة مهمة وصعبة أمام الصين الساعية للتأهل للدور التالي، لكني أثق في اللاعبين ككل ولا يوجد نجم بالفريق فالمنتخب هو النجم".

وأصبح رصيد قطر - التي تحلم بالتأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة قبل استضافة البطولة في 2022 - 21 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، وتتقدم بفارق سبع نقاط على الصين وهونغ كونغ.

وأضاف كارينيو عبر مترجم خلال المؤتمر الصحافي الذي نقله موقع الاتحاد القطري على الإنترنت: "لن أكون منصفا إذا تحدثت عن لاعب معين لاسيما أن الأداء العام للفريق جماعي وهذا دون شك سر الانتصارات".

وتابع مدرب النصر السعودي السابق: "سنلعب بتركيز ووفق استراتيجية جماعية قائمة على الأداء السهل وبنفس الطريقة التي لعبنا بها المباريات السابقة".