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كوبر: انتظروا الفراعنة بشكل مختلف أمام نيجيريا

المصدر: القاهرة - د ب أ
هيكتور كوبر
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قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري الملقب بالفراعنة، إنه لا ينشغل بانسحاب منتخب تشاد من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستقام بالغابون العام المقبل، مشيرا إلى أن توابع الانسحاب لا تثير اهتمامه حاليا بقدر أهمية الفوز على نيجيريا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا باستاد برج العرب في الإسكندرية.

وأكد أن المنتخب المصري قدم أداء جيدا في مباراة الذهاب بنيجيريا التي انتهت بالتعادل 1-1 وهناك بعض الأخطاء التي ظهرت وتم معالجتها لتفاديها قبل مباراة الغد.

وأضاف: "تعرفت على أداء نيجيريا وأعددت لهم تكتيكا جديدا للفوز واستغلال نقاط ضعفهم في إحراز الأهداف".

واختتم كوبر تصريحاته للصحافيين قائلا: "انتظروا أداء أفضل للفراعنة في مباراة الغد وإسعاد المصريين بالتأهل لأمم إفريقيا".

كلمات دالّة

#هيكتور كوبر, #المنتخب المصري, #نيجيريا

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