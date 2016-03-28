مهدي علي: سنقاتل حتى آخر دقيقة لضمان التأهل

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم مهدي علي أن فريقه سيقاتل حتى آخر دقيقة لتحقيق طموحه بالتأهل إلى الدور الثالث النهائي من تصفيات كأس العالم المقررة في روسيا عام 2018.

وقال مهدي علي "بالنسبة لنا وبغض النظر عن المنافس لا بد أن نكون حاضرين في المباراة، وأن نكون على قدر المسؤولية، وإذا كانت لدينا الرغبة والإرادة في التأهل للدور الثاني يجب أن نظهر ذلك في الملعب، وطموحاتنا كبيرة ولن نتخلى عن هذه الطموحات في الميدان، وسنقاتل حتى آخر دقيقة لنحقق هدفنا في المنافسة".

وتابع "المنتخب السعودي تحسن كثيرا خلال الفترة الماضية، والدليل على ذلك تصنيفه في الفيفا وظهوره الجيد في المباريات الأخيرة، وسيلعب بدون ضغوط في مواجهة الغد بعد أن حسم التأهل للمرحلة المقبلة".

وأضاف "المنتخب السعودي ضمن التأهل للدور الثاني، ويجب أن نركز في المباراة ونسيرها بالطريقة التي نريد، فحظوظ الفريقين متساوية، ويمكن أن تكون لدينا أفضلية الأرض والجمهور".

وعن جهوزية علي مبخوت وإسماعيل مطر للمشاركة في المباراة قال مهدي علي "مبخوت تدرب مع الفريق بشكل طبيعي خلال اليوميين الماضيين، وسنرى إمكانية مشاركته في المباراة وفق جهوزيته البدنية، وبالنسبة لإسماعيل مطر فقد شارك في التدريبات بشكل طبيعي، وهو جاهز تماما للمشاركة، وسنرى كيف سنضع التشكيلة المناسبة لمواجهة السعودية".