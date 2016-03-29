الصين توقف مسيرة قطر المثالية

أوقف المنتخب الصيني لكرة القدم الانطلاقة الرائعة لنظيره القطري وألحق به الهزيمة الأولى في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 بفوزه الثمين 2 / صفر الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وكان المنتخب القطري (العنابي) حجز بطاقة تأهله لكأس آسيا وللدور الثالث بتصفيات المونديال مبكرا من خلال سبعة انتصارات متتالية لكنه فشل في الحفاظ على العلامة الكاملة وخسر اليوم أمام التنين الصيني في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى 17 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام هونج كونج وبفارق أربع نقاط خلف العنابي.

ورغم الفوز الثمين على العنابي ، لم يحسم التنين الصيني تأهله بعد حيث يحتاج لانتظار باقي المباريات التي تقام في باقي المجموعات من أجل معرفو مصيره من الصراع الدائر على البطاقات الأربع المخصصة لأفضل المنتخبات من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الثماني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل هوانج بوين وزميله وو لي هدفي الصين في الدقيقتين 57 و88 .

