ريدناب: لا يمكن ضم كريستيانو رونالدو إلى منتخب الأردن

أقر هاري ريدناب مدرب الأردن بأنه بدا قليل الحيلة أثناء الخسارة 5-1 أمام أستراليا بتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم لكنه أكد أنه لم يتسلم المهمة إلا منذ أيام قليلة ولا يستطيع ضم لاعب مثل كريستيانو رونالدو للتشكيلة.



وبات الأردن على أعتاب الغياب عن الدور المقبل من تصفيات كأس العالم إلا إذا سارت نتائج مباريات المجموعات الأخرى في صالحه في ظل التنافس المتقارب على أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني.



ورفض ريدناب (69 عاما) إلقاء اللوم على لاعبيه بعد الخسارة وقال للصحفيين "بذل اللاعبون أقصى ما بوسعهم وقدم الجميع أفضل لديهم.. لكن ماذا يمكن عمله؟ توليت المهمة منذ خمسة أو ستة أيام."



وأضاف "اللاعبون هم اللاعبون ولا يمكن أن أحضر رونالدو فجأة وهذا هو المتاح. أخرج اللاعبون أقصى ما لديهم لكن خسروا أمام فريق أفضل."



وتابع "إذا لعبت أستراليا ضد اسبانيا الأسبوع المقبل ربما تخسر بأربعة أو بخمسة أهداف وهذه كرة القدم لأن لاعبي اسبانيا أفضل."



وفقد الأردن فرصة تصدر المجموعة الثانية وتجمد رصيده عند 16 نقطة مقابل 21 نقطة لأستراليا صاحبة الصدارة والتي ضمنت التقدم في تصفيات كأس العالم وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



ووافق ريدناب على دعوة الأمير الأردني علي بن الحسين - المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) - لقيادة المنتخب الوطني في آخر جولتين بالتصفيات وفاز 8-صفر على بنجلادش الأسبوع الماضي.



ويرى ريدناب ضرورة لإجراء تغييرات إذا أراد منتخب الأردن المنافسة بعد ذلك على التأهل إلى كأس العالم لأول مرة.



وقال "هناك الكثير من العمل المطلوب لتطور الأردن ومن متابعتي خلال خمسة أو ستة أيام تحتاج المنظومة بأكملها للكثير من العمل.



"لا يوجد محلل للأداء ولا نملك أي معلومات عن المنافس.. ويفتقر اللاعبون للياقة البدنية لذا عند مواجهة فرق أفضل تكون هناك معاناة من ضعف اللياقة."



ورغم ذلك أشار ريدناب إلى أن هذه التجربة ستبقى في ذاكرته قائلا "استمتعت بالتجربة بعيدا عما حدث اليوم. لا أحد يستمتع بالوقوف على خط التماس وتلقي هزيمة كبيرة."



