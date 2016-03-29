سوريا تخسر من اليابان.. وتتأهل إلى الدور الثالث

جددت اليابان فوزها على ضيفتها سوريا عندما تغلبت عليها 5-صفر الثلاثاء في سايتاما في الجولة العاشرة الاخيرة من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات.



وسجل حمدي المصري (17 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وشينجي كاغاوا (66 و90) وكيسوكي هوندا (86) وجينكي هاراغوتشي (90+3) الاهداف.



وكانت اليابان تغلبت على سوريا 3-صفر ذهابا في 8 اكتوبر الماضي.



وحسمت اليابان التي كانت ضامنة تأهلها الى كأس اسيا والدور الثالث الحاسم المؤهل الى المونديال، صدارة المجموعة في صالحها بعدما رفعت رصيدها الى 22 نقطة بفارق 4 نقاط امام سوريا التي بات يتعين عليها انتظار انتهاء مباريات الجولة في المجموعات الثماني مساء اليوم لمعرفة مصيرها في التأهل الى النهائيات القارية وتصفيات العرس العالمي.



ويتأهل صاحب المركز الاول في كل مجموعة من المجموعات الثماني في هذا الدور (الدور الثاني) الى جانب افضل اربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، الى الدور الثالث والاخير من تصفيات كأس العالم، كما تحصل هذه المنتخبات ال12 على بطاقات التأهل المباشر الى كأس اسيا.

اما المنتخبات الـ24 المتبقية في ختام الدور الثاني، فتشارك في تصفيات نهائية خاصة بكأس اسيا على 11 مقعدا في البطولة القارية، في حين ستكون البطاقة الاخيرة من نصيب الدولة المضيفة، حيث تشهد كأس اسيا 2019 مشاركة 24 منتخبا.



وسيتم شطب نقاط المنتخبات أصحاب المراكز الثانية ضد المنتخبات متذيلة الترتيب في 7 مجموعات لخلق التوازن مع المجموعة السادسة التي تضم أربعة منتخبات فقط.

