هدف كرار يأخذ العراق إلى الدور الحاسم

سجل البديل مهند عبد الرحيم كرار هدفا قبل نهاية الشوط الأول ليقود العراق للفوز 1-صفر على فيتنام والتأهل إلى الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم .



وانتزع العراق بطاقة التأهل ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثاني ليضمن الظهور أيضا في كأس آسيا 2019 ويواصل حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986.



وتابع كرار كرة اصطدمت بالعارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليسكنها شباك فيتنام بعد مشاركته بدلا من المهاجم علاء عبد الزهرة الذي غادر الملعب بسبب تعرضه لإصابة قوية في رأسه.



ورفع العراق - بطل آسيا 2007 - رصيده بعد هذا الفوز إلى 12 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطتين خلف تايلاند متصدرة المجموعة السادسة والتي ضمنت الأسبوع الماضي التقدم في تصفيات كأس العالم.



ويتأهل أبطال المجموعات الثماني إضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني إلى الدور المقبل في تصفيات كأس العالم وكذلك إلى نهائيات كأس آسيا بالإمارات.

