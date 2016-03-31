مسقط تستضيف مواجهات أندية السعودية وإيران في آسيا

ستستضيف مسقط عاصمة سلطنة عمان مباراتين على الأقل بين الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في ظل قرار بإقامة المباريات بين هذه الأندية في ملاعب محايدة.

وكتب نادي الاتحاد السعودي على تويتر: "حدد الاتحاد الآسيوي ملعب مدينة السلطان قابوس الرياضية بمسقط لاستضافة مواجهة الفريق الكروي أمام سيباهان الإيراني يوم الرابع من مايو ضمن دوري أبطال آسيا".

وأضاف النصر حامل لقب الدوري السعودي: "الاتحاد الآسيوي يعلن ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط مستضيفا لمباراة الذهاب بين النصر وذوب آهان".

ومن المنتظر أن يلعب نادي الاتحاد المواجهة الأولى أمام سيباهان في الدوحة في 20 أبريل قبل أن يسافر إلى مسقط للجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الشهر التالي.

أما النصر متصدر المجموعة الثانية فستكون المواجهة الأولى أمام ذوب آهان في 20 أبريل في مسقط بينما اللقاء الآخر في دبي.

وسيستضيف الهلال السعودي منافسه تراكتور سازي الإيراني في الدوحة بينما لم يعلن بشكل نهائي موعد مباراة الإياب المقرر إقامتها في الثالث من مايو وإن كانت مسقط مرشحة أيضا لاستضافة اللقاء.

وقطعت السعودية كل علاقاتها مع إيران في يناير بعد هجوم على سفارتها في طهران.

وقرر الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي تأجيل ست مواجهات سعودية-إيرانية في دور المجموعات بدوري الأبطال من أجل إتاحة المزيد من الوقت لتقييم مستقل لأمور السلامة والأمن وقبل إعلان نقل كل المباريات المقبلة بينهما إلى ملاعب محايدة.

وستقام المواجهات بين الأندية السعودية والإيرانية ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة في دور المجموعات.