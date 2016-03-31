"سناب شات" ينقل نهائي كأس الخليج العربي

كشفت لجنة دوري المحترفين باتحاد الكرة الإماراتي عن اتفاقها رسميا مع برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات"، لنقل مواجهة نهائي كأس الخليج العربي التي ستجمع فريقي الوحدة والشباب غدا الجمعة على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وسيتم نقل أحداث المواجهة النهائية على الصفحة الرئيسية للبرنامج "لايف ستوري"، حيث ستكون الانطلاقة الأولى، وتطمح اللجنة إلى تطبيقها في مباريات دوري الخليج العربي أيضا.

وفي ذات الصدد، قال سهيل العريفي، المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين عن ذلك: "عملنا خلال الفترة الماضية على التنسيق مع سناب شات وتوصلنا إلى اتفاق بالبدء بمباراة نهائي كأس الخليج العربي، حيث ستتمكن الجماهير من تصوير الأحداث منذ وصولهم إلى الملعب، سواء في منطقة المشجعين، أو من المدرجات".

وأضاف: "موقع سناب شات أصبح حاليا أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الخطوة من شأنها دعم دورينا تسويقيا، ونحرص في لجنة دوري المحترفين على تطبيقها في مباريات الدوري كذلك".