الوحدة يتوج بطلاً لكأس الرابطة الإماراتية

أحرز الوحدة كأس الرابطة لكرة القدم في الإمارات لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الشباب 1-صفر اليوم الجمعة في المباراة النهائية.

وسجل البرازيلي دينيلسون بيريرا هدف الفوز للوحدة بعد مرور 16 ثانية من بداية المباراة، ليكون أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية في كافة المسابقات التي تحمل صفة الكؤوس.

وتعرض الوحدة لضربة قوية بعد طرد نجمه التشيلي خورخي فالديفيا لاعتدائه من دون كرة على مواطنه لاعب الشباب كارلوس فيلانويفا (44).

لكن الشباب لم يستغل النقص العددي بعد تألق دفاع الوحدة ومن خلفه حارس المرمى عادل الحوسني في الحفاظ على الهدف الوحيد.

وأنقذ الوحدة بتتويجه اليوم موسمه بعدما كان خرج من بطولتي الدوري والكأس خالي الوفاض، كما أنه توج بلقب كأس الرابطة لاول مرة في تاريخه في وصوله الثاني إلى النهائي بعد الأول عام 2009 عندما خسر أمام العين صفر-1.

من جانبه، فشل الشباب في إحراز اللقب للمرة الثانية بعد 2011، علما بأنه خسر النهائي للمرة الثانية بعد سقوطه أمام الأهلي بركلات الترجيح في نسخة 2012.