الاتحاد السوري يفاوض مورينيو لقيادة المنتخب

قالت صحيفة "صن" البريطانية أن اتحاد القدم السوري تقدم بخطاب موجه لجورجي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي وريال مدريد السابق، لمعرفة ما إذا كان يود التفاوض حول تسلمه منصب المدير الفني لمنتخب سوريا في رحلته خلال تصفيات كأس العالم 2018.

ونشرت الصحيفة خطاباً كتب باللغة الإسبانية موجه من الاتحاد السوري إلى مينديز، جاء فيه: نكتب إليك هذا الخطاب لإعلامكم برغبتنا التفاوض مع موكلكم جوزيه مورينيو لتدريب منتخبنا الوطني الذي تأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، فالمنتخب السوري حصل على المركز الثاني في مجموعته خلف اليابان برصيد نقطي بلغ 16 نقطة من 8 مباريات.

وبعد التفصيل في طريقة تقسيم المجموعات ومركز المنتخب السوري في تصنيف فيفا،: نود معرفة ما إذا كنتم ترغبون بالتفاوض معنا حول شروط العقد.





وزاد الخطاب المذيل بتوقيع قتيبة الرفاعي أمين عام الاتحاد السوري لكرة القدم : من المهم لكرة القدم السورية أن نوقع مع مدرب عالمي يقودنا إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ومنذ إقالته من تدريب تشيلسي أواخر العام الماضي، بقي مورينيو عاطلاً، وسط تكهنات باستلامه منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بدلاً من الهولندي لويس فان غال.

