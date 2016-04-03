الترجي يجدد فوزه على الأفريقي ويبقى في دائرة المنافسة

المصدر: تونس - د ب أ

جدد الترجي فوزه على غريمه النادي الأفريقي 2 - 1 الاحد، ضمن الجولة العشرين من الدوري التونسي لكرة القدم ليحافظ على فرصته في المنافسة على اللقب.

وكان الترجي قد فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

وجاءت بداية المباراة قوية من جانب الترجي الفريق المستضيف وسط جماهيره، لكن الأفريقي كان البادئ في التسجيل عن طريق غازي عيادي في الدقيقة .35

وضغط بعدها الأفريقي على دفاع الترجي وأضاع المالي ماليك توري الهدف الثاني في الدقيقة 38 من انفراد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عادل شمس الدين الذوادي للترجي بتسديدة قوية من بعيد غالطت الحارس عاطف دخيل.

وفي الشوط الثاني واصل الترجي ضغطه، بينما واصل الافريقي اعتماده على الهجمات المرتدة.

ورفض حكم المباراة احتساب هدف للأفريقي بداعي التسلل في الدقيقة 70 قبل أن ينجح مهاجم الترجي هيثم الجويني في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة رأسية.

وأنهى الافريقي المباراة بتسعة لاعبين بعد اقصاء سيف تقا في الدقيقة 83 لحصوله على الانذار الثاني وبلال العيفة قبل دقيقة من نهاية المباراة لاستخدامه الخشونة.

وبهذا الفوز رفع الترجي رصيده الى 51 نقطة في المركز الثالث على بعد نقطتين من المتصدر النجم الساحلي ونقطة من صاحب المركز الثاني النادي الصفاقسي.